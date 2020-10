Cuma di BritAma FSTVL, Nabung Untung, Hadiahnya Segunung

jpnn.com, JAKARTA - Program BritAma FSTVL yang digelar PT BRI (Persero) Tbk benar-benar memanjakan nasabah untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik.

Nasabah bisa membawa pulang berbagai hadiah menarik selama program BritAma FSTVL berlangsung hingga 31 Januari 2021.

Di antaranya ialah Toyota Rush 1.5 G A/T, Toyota New Calya 1.2 G A/T, Honda Scoopy Sporty, dan Samsung Galaxy S20 Ultra Cosmic. Grand prize dalam BritAma FSTVL 2020 ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T.

Secara total, BRI sudah menyediakan 496 hadiah menarik untuk para nasabah yang beruntung. Pengundian akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada November 2020. Sementara itu, pengundian tahap kedua akan dilakukan pada Februari 2021.

BritAma FSTVL merupakan rangkaian program tematik BRI kesetiaan dan loyalitas nasabah. Terdapat tiga mekanisme dalam BritAma FSTVL.

Pertama, nasabah yang berhak ikut dalam program pengundian ialah nasabah perorangan yang memiliki beberapa jenis tabungan.

Yakni, Tabungan BRI BritAma, BRI BritAma Bisnis, BRI BritAma Muda, BRI BritAma Valas USD, dan BRI BritAma Prioritas.

Para nasabah itu harus memiliki saldo minimal Rp 10 juta selama promo BRI berlangsung. Kedua, nasabah yang ikut BritAma FSTVL ialah yang membuka rekening untuk beberapa jenis tabungan selama program berlangsung.