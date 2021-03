Curhatan Anies Baswedan Kepada Pak Luhut, Mau Tahu?

jpnn.com, JAKARTA - Anies Baswedan mencurhatkan tiga masalah utama di DKI Jakarta kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga masalah tersebut yakni pengendalian banjir, pengembangan transportasi terintegrasi, dan pengembangan pariwisata.

"Tepat pukul 9 pagi tadi, saya menerima Gubernur DKI Jakarta Bapak @aniesbaswedan yang pengin berbincang terkait sejumlah permasalahan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta," kata Luhut dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu.

Luhut menuturkan, Anies jadi gubernur terakhir dari Pulau Jawa yang dia temui setelah Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan DI Yogtakarta.

Saat datang, lanjut Luhut, Anies mencurhatkan masalah-masalah utama di DKI dan mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk menghadapinya.

"'Pak Luhut, I come to you with menu of problem'. Begitulah kalimat pertama yang beliau sampaikan," kata Luhut.

"Saya jawab 'no problem pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi'. Karena prinsip dan banyak pengalaman 'problem solving' yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah."

Dia mengatakan Anies meminta dukungan pemerintah pusat terkait pengendalian banjir, mengingat ada tiga penyebab banjir di Jakarta yaitu rob, tanggul, dan sungai.