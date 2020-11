Curhatan Millen Cyrus Ini Bikin Sedih

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Millen Cyrus tengah menjadi sorotan setelah terntangkap polisi karena kasus penyalahgunaan narkotika.

Meski pemilik nama asli Muhammad Millendaru Prakasa ini akan direhabilitasi, proses hukum atas kasus narkoba tetap berlanjut.

Di tengah proses hukum kasus tersebut, video curhatan Millen Cyrus dengan Denny Sumargo kembali disorot warganet.

Video yang tayang di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Rabu (25/11) lalu ini, Millen mengungkapkan sisi lain dari drirnya.

Transpuan ini mengaku menjadi tulang punggung keluarga dan kerap diperlakukan tidak manusiawi oleh orang.

“Memang sakit, tetapi itu cuma untuk diri aku sendiri karena aku mikirin, aku tulang punggung,” kata Millen Cyrus.

“Buat apa sih, kayak mereka jelek-jelekin aku. I have nothing, maksudnya i’m not rich,” sambungnya.

Meski kerap diperlakukan tak manusiawi, Millen berusaha tetap menerimanya. Apalagi bila hal itu berkaitan dengan materi.