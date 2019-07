Cut Meyriska dan Roger Danuarta Siap Menikah Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska tengah berbahagia. Mereka diketahui akan menikah bulan depan. Kabar bahagia itu diketahui dari undangan pernikahan keduanya yang tersebar di media sosial.

Seperti yang terlihat pada unggahan salah satu akun gosip Instagram. Akun tersebut mengunggah sebuah kartu panduan pakaian untuk dikenakan keluarga Cut Meyriska dan Roger Danuarta.

BACA JUGA: Cut Meyriska Ternyata Sudah Dilamar Roger Danuarta Sejak 3 Bulan Lalu

Di kartu undangan itu juga tertulis bahwa Roger dan Cut Meyriska akan menikah pada Minggu, 25 Agustus 2019. Akad nikah rencananya akan dilangsung di salah satu ballroom hotel mewah kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Sedangkan resepsi digelar pada malam hari di lokasi yang sama, sekitar pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.



Undangan pernikahan Cut Meyriska dan Roger Danuarta.

Sebelumnya, Cut Meyriska mengaku telah dilamar Roger Danuarta pada 16 April 2019 lalu. Hal tersebut diungkap Cut Meyriska lewat video yang diunggah ke akun YouTube miliknya, Kamis (25/7).

Dalam video diperlihatkan momen Roger Danuarta melamar dirinya dengan cara cukup romantis.

Roger Danuarta sengaja mengajak Cut Meyriska bermain paralayang di Puncak, Bogor. Di lokasi pendaratan, dia diam-diam telah menyiapkan tulisan 'Bebe, will you marry me?' berukuran besar.(mg7/jpnn)