Roger Danuarta dan Cut Meyriska Segera Menikah?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Roger Danuarta kembali dikabarkan segera menikah dengan aktris Cut Meyriska, dalam waktu dekat ini.

Kabar keduanya akan segera naik pelaminan semakin diperkuat oleh postingan salah satu vendor fotografer pernikahan.

Akun Instagram @nobelphotography mengisyaratkan kedua publik figur itu segera menikah.

"Thank you for choose @nobelphotography. See you Om Roger Danuarta on weddingday," bunyi posting-an vendor tersebut.

Sebelumnya, Roger Danuarta dan Cut Meyriska mengunggah foto kebersamaan di akun Instagram masing-masing.

Keduanya juga kompak menuliskan keterangan foto dengan kata-kata romantis.