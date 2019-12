Daddies Tembus Semifinal BWF World Tour Finals 2019

jpnn.com, GUANGZHOU - Ganda putra peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies memastikan satu tiket semifinal BWF World Tour Finals 2019.

Daddies memang masih menyisakan satu pertandingan lagi di Grup B, yakni melawan Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan).

Namun, dengan dua kemenangan di grup, plus Lee/Wang juga mengantongi dua kemenangan, maka langkah Daddies ke semifinal tak terbendung.

Pertandingan melawan Lee/Yang besok merupakan penentuan juara Grup B.

19 individual tournaments in 2019, 11 SEMIFINALS for The Daddies Ahsan/Hendra

?? Indonesia Masters

?? All England

?? Singapore Open

?? New Zealand Open

?? Indonesia Open

?? Japan Open

?? World Championships

?? China Open

?? Denmark Open

?? Hong Kong Open

?#BWFWorldTourFinals2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) December 12, 2019