Daddies Ungkap Kendala Bertarung Melawan Minions

jpnn.com, JAKARTA - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions menjadi juara Indonesia Masters untuk ketiga kali beruntun.

Dalam laga final Indonesia Masters 2020 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/1) sore WIB, Minions menang atas Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a Daddies 21-15 dan 21-16.

“Dari awal permainan kami langsung coba untuk menekan lawan, makanya kiami jadi bisa unggul beberapa poin. Di gim kedua, lawan mulai bangkit dan mengubah pola permainannya. Kami sempat kaget juga, apalagi mereka kan pemain berpengalaman. Kami coba untuk tetap konsisten dari awal dan menjalankan pola main sendiri,” kata Kevin kepada Djarum Badminton.

"Di gim kedua Hendra/Ahsan lebih banyak bermain bertahan, tempo permainannya juga jadi agak pelan, kami jadi beberapa kali mati sendiri. Buang poinnya di situ,” sambung Marcus.

Highlights | Minions win their third consecutive DAIHATSU Indonesia Masters ???????? in a marvelous final over the Daddies ????????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/YqbAx78IjT — BWF (@bwfmedia) January 19, 2020