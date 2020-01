Greysia Polii dan Apriyani Rahayu pun Menangis Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putri terbaik Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu membuat Istora Senayan, Jakarta heboh, Minggu (19/1) sore WIB.

Greysia/Apriyani memberikan kebahagiaan dan kebanggaan lantaran berhasil menjadi juara di Indonesia Masters 2020.

Peringkat delapan dunia tersebut memenangi gelar lewat jalan yang tak mudah. Dramatis. Greysia/Apriyani harus menaklukkan Ganda Pembunuh Raksasa, Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (ranking 30 dunia).

Greysia/Apriyani menang 18-21, 21-11, 23-21 dalam waktu 80 menit (statistik BWF).

1 - This is Greysia Polii's first ever international title won in Indonesia. Before this day, all of her international titles were won outside of her home country.



Indonesia BANGGA!



SELAMAT untuk Greysia dan Apriyani! Kalian memang #KembaliLebihKuat!#IndonesiaMasters2020 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 19, 2020