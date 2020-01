Begini Cara Greysia/Apriyani Masuk Final Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Greysia Polii/Apriyani Rahayu menjadi wakil tuan rumah pertama yang lolos ke final Indonesia Masters 2020.

Greysia/Apriyani memastikan tiket laga puncak tersebut usai memenangi duel melawan ganda putri Korea, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Dalam pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1) siang itu, Greysia/Apriyani menang dua gim langsung 21-19 dan 21-15 dalam durasi permainan 52 menit.

Kemenangan Greysia/Apriyani pada laga kali ini sekaligus membalas kekalahan yang mereka alami saat bentrok di Japan Open 2019 Juli lalu. Saat itu Greysia/Apriyani dipaksa menyerah dalam permainan straight game dengan skor 12-21 dan 12-21.

Highlights | ???????? Home favourites Polii and Rahayu give the Indonesian crowd a breathtaking performance as they see off Kim and Kong ????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/8JwGf1BfZY — BWF (@bwfmedia) January 18, 2020