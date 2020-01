Daftar Pemain Real Madrid Untuk Laga Versus Sevilla Malam Ini

jpnn.com, MADRID - Real Madrid punya kesempatan menyalip Barcelona di pekan ke-20 La Liga. Menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu, Sabtu (18/1) malam WIB, Madrid wajib menang bila ingin menggusur Barca turun ke posisi kedua.

Saat ini Madrid dan Barca punya poin sama, 40. Barca unggul selisih gol (26-24). Jika Madrid menang melawan Sevilla, berarti tim asuhan Zinedine Zidane itu akan mengoleksi 43 poin, melampaui milik Barca.

Barcelona sendiri baru akan melakoni pekan ke-20, Senin (20/1) dini hari WIB. "Kami harus melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan. Tidak ada yang berubah setelah tim memenangi Piala Super Spanyol," ujar Zidane seperti dilansir dari laman resmi klub.

"Kami juga tahu musim masih panjang dan tamu yang datang nanti adalah tim yang dilatih Julen Lopetegui, dia sangat bagus," imbuh Zidane.

Untuk menghadapi Sevilla, Zidane telah memanggil 19 pemainnya. Karim Benzema kembali ke tim setelah absen di Piala Super.

Sementara pemain terbaik Piala Super, Fede Valverde harus absen lantaran hukuman kartu merah yang dia terima di final Piala Super. (adk/jpnn)

19 Pemain Real Madrid Untuk Laga Versus Sevilla:

Kiper: Courtois, Areola, Altube

Belakang: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy

Tengah: Kroos, Modric, Casemiro, Isco

Depan: Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Brahim, Vinicius, Rodrygo

Hasil dan Jadwal La Liga Pekan ke-20:

Sabtu (18/1)

Leganes 0 - 3 Getafe

Levante vs Deportivo Alaves

22.00 WIB Real Madrid vs Sevilla

Minggu (19/1)

00.30 WIB Osasuna vs Real Valladolid

03.00 WIB Eibar vs Atletico Madrid

18.00 WIB Mallorca vs Valencia

20.00 WIB Real Betis vs Real Sociedad

22.00 WIB Villarreal vs RCD Espanyol

Senin (20/1)

00.30 WIB Athletic Bilbao vs Celta Vigo

03.00 WIB Barcelona vs Granada