Daftar Pemenang Grammy Awards 2019 Bocor?

jpnn.com - Pada Selasa (29/1) waktu Amerika Serikat, daftar pemenang Grammy Awards 2019 dikabarkan bocor. Daftar itu diumumkan sebuah akun Twitter bernama Main Pop Data.

Melalui sebuah cuitan, akun tersebut menulis bahwa pemenang kategori Record of the Year adalah I Like It oleh Cardi B. Kemudian, Album of the Year dimenangi H.E.R. dan Shallow dari Lady Gaga menjadi Song of the Year.

''Pemenang #Grammys 2019 telah bocor melalui website resmi mereka,'' tulisnya.

Dalam rangkaian cuitan selanjutnya, ditulis pemenang dari kategori lain. Di antaranya, Best Pop Vocal Album diraih Reputation milik Taylor Swift dan Best Rap Song dimenangi God's Plan oleh Drake.

Bahkan, akun itu menyertakan video rekaman layar website Grammy yang memperlihatkan daftar pemenang. Tampak sangat asli dan meyakinkan. Tidak diketahui bagaimana pemilik akun tersebut melakukannya.

Banyak warganet yang percaya dan menyerang Recording Academy. Mereka menuduh Recording Academy melakukan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak.

Pihak Recording Academy akhirnya buka suara. Seorang juru bicara menegaskan bahwa daftar pemenang itu palsu. ''Tidak ada legitimasi untuk ini. Hasil Grammy Awards tidak dibagikan, bahkan dengan anggota staf Recording Academy, sampai hari upacara Grammy Awards,'' jelasnya sebagaimana dilansir dari CNN.

Nama-nama pemenang dikirim dalam amplop tertutup oleh Deloitte, perusahaan profesional. Kemudian, pengumuman dilakukan pada upacara penghargaan 61st Annual Grammy Awards di Staples Center, Los Angeles.

Sumber : Jawa Pos