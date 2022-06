Daihatsu Sirion 2022 Resmi Mengaspal, Simak Nih Kebaruannya

jpnn.com, TANGERANG - Daihatsu resmi merilis model facelift city car andalannya, New Sirion di Indonesia, Kamis (2/6).

Menawarkan sejumlah fitur unggulan baru, Sirion yang diimpor langsung dari Malaysia itu dibanderol seharga mulai dari Rp 227 juta.

Mengusung tema "The Real Perfection", Daihatsu New Sirion hadir dengan tiga perubahan utama, yaitu desain yang stylish, fitur kekinian yang fun to drive, serta kenyaman yang ditingkatkan.

"Daihatsu menghadirkan New Sirion dengan tampilan sporty, didukung beragam fitur kekinian yang sesuai dengan kebutuhan para generasi muda," kata Executive Coordinator Head of Product I Department PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Dendy Triyanto di Tangerang, Kamis.

Dari sisitampilan, Sirion 2022 menghadirkan desain bumper baru dengan sentuhan garis krom di bagian tengah.

Spion berwarna warna hitam yang memberikan nuansa lebih advance.

New Sirion juga dilengkapi dengan sejumlah fitur yang dapat menambah rasa fun to drive, seperti penyematan transmisi D-CVT yang diklaim dapat meningkatkan akselerasi berkendara lebih responsif.

Dapur tenaganya didukung mesin 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i, 4-silinder, 16 katup yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 95 PS dan torsi 12,2 kg-m.