Daily Tone Up Skin Lotion Bikin Kulit Cerah Secara Instan

Tak hanya wajah yang harus dirawat, kulit tubuh pun mesti dijaga kelembapan dan kesehatannya. Salah satu body care yang bisa digunakan untuk merawat kulit tubuh, yaitu produk tone up body lotion. Brand skincare More Glow by Dita Patty memperkenalkan rangkaian body care, yakni Daily Tone Up Skin Lotion. Daily Tone Up Skin Lotion bisa membantu mencerahkan kulit, melembapan kulit, dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Lotion ini diklaim dapat membantu merelaksasi kulit tubuh dengan aroma yang khas dan mencerahkan secara instan. "Selain itu, dapat melembabkan dan meratakan warna kulit tubuh," kata dr. Anindita Citraninda Patty, M.Biomed, Owner More Glow di Tangerang, Sabtu (8/6). Menurut dokter Dita, Daily Tone Up Skin Lotion dari More Glow mengandung niacinamide, alpha arbutin, dan glutathione . "Kandungan inilah yang bekerja aktif dalam mengunci kelembapan kulit dan menjaga dari paparan UV, sekaligus mencerahkan," tuturnya.