Damri Kembali Operasikan Bus Listrik BTS di Surabaya, Sebegini Tarifnya

jpnn.com, SURABAYA - DAMRI kembali mengoperasikan rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) Terminal Purabaya - ITS - Kenjeran Park via Middle East Ring Road (MERR) Surabaya pada (25/2).

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengatakan layanan bus listrik menjadi salah satu upaya dalam mencegah dan mengurangi polusi udara dengan mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum, serta merupakan langkah dalam menyediakan moda transportasi bagi masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

"DAMRI telah melalui masa uji coba terhadap 13 unit yang akan mengaspal dan 2 unit cadangan pada 22-24 Februari 2024 sebelum kembali beroperasi untuk memastikan layanan prima, aman, dan nyaman bagi pelanggan," ujar Pohan.

Dengan kapasitas duduk sebanyak 19 penumpang dan berdiri sebanyak 5 penumpang serta daya listrik yang maksimal, DAMRI mampu memecahkan tantangan transportasi umum di Surabaya dengan solusi yang praktis dan terjangkau.

Tarif layanan ini dikenakan sebesar Rp6.200 untuk masyarakat umum, sedangkan bagi Pelajar/Mahasiwa/Disabilitas/Lansia akan dikenakan tarif Rp2.000.

Pelanggan bisa melakukan transaksi dengan metode pembayaran cashless via E-Money dan QRIS.

Jam operasional bus tersedia mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB yang melayani setiap hari dengan jarak kedatangan antar bus setiap 12-15 menit.

Dengan diaktifkannya kembali rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) Terminal Purabaya - ITS - Kenjeran Park via Middle East Ring Road (MERR) Surabaya, DAMRI berharap akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Surabaya dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi di dalam kota dengan transportasi publik yang ramah lingkungan dan efektif.(chi/jpnn)