Danone Indonesia Raih Best Company to Work for in Asia dan Most Caring Companies 2021

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2021.

Ini menjadi kali kedua bagi perusahaan mendapatkan apresiasi terhadap komitmennya akan perkembangan para karyawan.

Selain itu, Danone Indonesia juga mendapatkan predikat sebagai Most Caring Companies dalam ajang WE CARE, yang diselenggarakan oleh HR Asia, lembaga media publikasi internasional untuk para professional di bidang Human Resources.

Penghargaan ini diterima oleh CEO Danone Indonesia Connie Ang, pada 7 September 2021 secara virtual

“Sebuah kebanggaan dan motivasi bagi kami mendapatkan penghargaan ini untuk kedua kalinya. Kami terus berusaha untuk memberikan karyawan lingkungan terbaik untuk bekerja, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan yang sangat krusial, khususnya di masa pandemi,” ujar Connie.

Di masa pandemi ini, Danone juga berupaya untuk bertransformasi sesuai dengan situasi yang dibutuhkan.

Perusahaan telah melakukan adaptasi untuk berinteraksi secara digital dan upaya kolaborasi antar fungsi yang ada di perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan juga membuat prioritas untuk memastikan kesehatan karyawan adalah yang terpenting.