Deddy Corbuzier Minta Maaf ke Lucinta Luna

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier menegaskan bahwa perseteruannya dengan Lucinta Luna bukan settingan atau rekayasa. Dia bahkan sengaja membuat klarifikasi demi meminta maaf pada penyanyi dangdut itu.

"Ini bukan settingan. Apa yang kamu lihat di video ini memang benar adanya. Video ini diupload atas permintaan Lucinta Luna untuk klarifikasi minta maaf saya," ungkap Deddy Corbuzier lewat akun Youtube miliknya berjudul 'Lucinta Luna, Saya Minta Maaf', Senin (22/4).

Deddy Corbuzier dan Lucinta Luna baru saja bertemu untuk menyelesaikan masalah. Pertemuan yang direkam lewat Insta Story itu awalnya berjalan cukup panas.

Lucinta Luna marah karena merasa dipermalukan Deddy Corbuzier. Sambil menahan air mata, dia tampak emosi.

Namun Deddy Corbuzier memilih mengalah. Dia lantas mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

"Gue minta maaf ya? Dengerin gue baik-baik, gue ngomong itu karena memang dari keputusan tv bukan gue enggak mau. Soal videonya, it's just a joke, okay? Ya udah gue salah," ucap Deddy.