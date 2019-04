Dilabrak Lucinta Luna, Deddy Corbuzier Posting Kata-kata Bijak

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier berusaha tidak terpancing saat dilabrak langsung oleh Lucinta Luna yang menyambangi rumahnya, Minggu (21/4) kemarin.

Bapak satu anak itu juga tidak memposting apa pun ke akun Instagram miliknya saat disambangi oleh Lucinta Luna.

Sikap itu bertolak belakang dengan yang dilakukan Lucinta, yang justru sengaja live lewat Instagram saat meminta Deddy mengucapkan kata maaf.

Hari ini, Senin (22/4), presenter acara Hitam Putih itu hanya memposting foto dirinya dengan menuliskan kata-kata bijak.

“Self control is Strength, Right Thought is Masatery, Calmness is Power,” tulis Deddy.

Sementara dalam keterangan fotonya, Deddy menulis: Be water.

Sebelumnya, Lucinta Luna merekam aksinya mendatangi Deddy Corbuzier lantaran tidak terima disebut statusnya sebagai cowok.