Deddy Corbuzier Umumkan Rehat dari Medsos, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier mengabarkan dirinya rehat sementara dari media sosial, Instagram mulai Selasa (31/5).

“I will be off all social media for a moment. (Saya akan off dari media sosial sejenak),” tulis Deddy.

Namun, Deddy Corbuzier tidak menjelaskan sampai kapan dirinya akan off dari media sosial.

“See you, when I see you. Love you all,” sambungnya.

Unggahan tersebut ramai dikomentari oleh warganet.

Banyak yang penasaran penyebab Deddy memutuskan untuk rehat dari aktivitas di medsos.

Ada yang mengira Deddy sedang sakit lantaran dirinya juga pernah hilang sementara saat positif Covid-19.

Ada juga yang menduga pria berkepala plontos itu sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, mengingat Gus Miftah berencana mengajaknya ke sana.