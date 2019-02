Demi Kuliah, Iqbaal Ramadhan Pindah ke Australia

jpnn.com - IQBAAL Ramadhan telah berangkat menuju Australia untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut diketahui dari unggahan Insta Story maupun foto di akun Instagram miliknya.

"A new chapter is about to start. Can't wait to see what's to come," tulis Iqbaal Ramadhan sebagai keterangan foto, Sabtu (16/2).

Kepindahan pemain film Dilan 1991 itu ke Australia adalah untuk kuliah. Dalam sesi wawancara baru-baru ini, dia mengatakan bahwa pendidikan merupakan nomor satu baginya.

Oleh sebab itu Iqbaal tidak masalah bisa harus menetap di luar negeri dan bolak balik ke Indonesia demi pekerjaan.

"Mungkin akan bolak-balik," kata Iqbaal di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Iqbaal memilih kuliah di Monash University, Melbourne. Sementara soal jurusan, personel band Svmmerdose itu memilih Media Komunikasi.

"Gue selalu pengin ke Australia, punya program komunikasi yang bagus,” imbuh Iqbaal. (mg3/jpnn)