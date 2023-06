Demi Peran di Film Why Do You Love Me, TJ Ruth Naikkan Berat Badannya, Sesak

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas TJ Ruth tampil berbeda ketika berperan dalam film Why Do You Love Me. Dalam film tersebut, dia memerankan karakter Endang yang merupakan perawat sekaligus sopir untuk perjalanan tiga pemuda penyandang disabilitas. Namun, di situ penampilan TJ Ruth tampak begitu berbeda. Baca Juga: Tayang 29 Juni, Film Why Do You Love Me Suguhkan Pengalaman Tak Terduga Pasalnya, perempuan 43 tahun itu terlihat jauh lebih gemuk. "Saya harus menggemukan badan saya. Endang digambarkan bertubuh besar," ujar TJ Ruth di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (22/6). Namun, dia tampaknya tak terlalu memusingkan ketika harus menaikkan berat badannya. Baca Juga: 5 Film Indonesia Tayang di BIFF, Kemendikbudristek: Tak Kalah dengan Negara Lain Sebab, menurutnya, itu adalah risiko pekerjaannya sebagai seorang aktris. "Kalau dibilang tantangan bukan juga, tetapi bisa dibilang risiko pekerjaan, tetapi itu cukup menjadi tantangan buat saya," kata TJ Ruth.