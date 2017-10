Dendam sama Argentina, Warga Brasil Rela Kalah dari Chile

jpnn.com, SAO PAULO - Masyarakat Brasil belum bisa melupakan ejekan dari fan Timnas Argentina saat tim kesayangannya kalah 1-7 dari Jerman di semifinal Piala Dunia 2014. Untuk membalasnya, mereka rela Brasil kalah dari Chile, Rabu (11/10) pagi WIB, agar di saat yang sama Argentina gugup bermain di Ekuador.

Di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Conmebol, Brasil masih memimpin dan telah memastikan tiket ke Rusia 2018. Chile, berada di posisi ketiga dengan 26 poin. Sementara Argentina mengoleksi 25 poin, berada di posisi keenam.

Dari wilayah Amerika Selatan, FIFA memberi jatah empat setengah tiket. Empat lolos langsung, peringkat kelima play-off melawan wakil konfederasi OFC (Oseania), Selandia Baru.

Dengan menggunakan hashtag #EntregaBrasil dan #EntregaProChile (Surrender Brazil, Surrender to Chile), beberapa pengguna Twitter di Brasil telah meminta negara mereka untuk kalah melawan Chile.

Menurut Marca, kampanye online ini dimulai di Brasil sejak Sabtu kemarin terus menjadi viral hingga hari ini. (adk/jpnn)

Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2018 (Conmebol)

Jadwal pertandingan Rabu (11/10)

06.30 WIB Brasil vs Chile

06.30 WIB Ekuador vs Argentina

06.30 WIB Peru vs Kolombia

06.30 WIB Uruguay vs Bolivia

06.30 WIB Paraguay vs Venezuela