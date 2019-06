Dengan Air Mata Menetes di Pipi, Lee Chong Wei Umumkan Gantung Raket

jpnn.com, PUTRAJAYA - Mantan pemain nomor satu dunia asal Malaysia Lee Chong Wei resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia bulu tangkis profesional, setelah 19 tahun berkarier.

Keputusan itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, lantaran legenda Negeri Jiran berusia 36 tahun itu sedang berjuang melawan kanker hidung sejak Juli tahun lalu.

"Semua orang kurang lebih sudah tahu niat saya untuk mengadakan konferensi pers ini. Saya ingin mengumumkan bahwa saya pensiun dari olahraga ini setelah 19 tahun," ujar Chong Wei dalam konferensi pers di Menara KBS, Putrajaya, Kamis (13/6) siang.

"Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat, tetapi saya tidak punya pilihan setelah berkonsultasi dengan dokter di Jepang bulan lalu. Saya diberi delapan kuesioner untuk menjawab tentang kondisi saya dan hasilnya keluar untuk menunjukkan bahwa saya tidak cocok untuk melakukan kegiatan intensitas tinggi," imbuhnya.

I can't see Dato Lee Chong Wei cried. For the first time he cried on public announce his retirement. Oh please strong Dato! #TQChongWei pic.twitter.com/5wmhDW30qf — aten senget (@atenzone) June 13, 2019