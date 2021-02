Denny Caknan dan Happy Asmara Klarifikasi Hubungan di I Can See Your Voice Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Program hiburan 'I Can See Your Voice Indonesia' bergulir makin seru.

Setelah Dewi Perssik sukses mendapatkan good voice pada episode lalu, kini giliran Denny Caknan yang jadi superstar.

Pangeran Ambyar asal Ngawi ini akan mencoba peruntungannya menebak mystery singer untuk berduet dengannya di panggung final nanti.

Sejumlah detective celebrity yang tampil menemani Denny Caknan menentukan pilihan pada I Can See Your Voice Indonesia.

Mereka adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Happy Asmara, Ruben Onsu, Chika Jessica, dan Wahid KDI.

Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai pembawa acara juga bakal membuat suasana semakin seru.

Menariknya, Denny Caknan bakal bertemu dengan Happy Asmara dalam episode terbaru I Can See Your Voice Indonesia ini.

Mereka akan membuat klarifikasi tentang hubungan asmara yang belakangan dikabarkan tidak baik-baik saja.