Dentsu Creative Indonesia Raih Penghargaan di Citra Pariwara 2023

jpnn.com, JAKARTA - Dentsu Creative Indonesia sukses menerima penghargaan Media Agency of the Year di Citra Pariwara 2023.

Dentsu Creative Indonesia juga meraih peringkat kedua sebagai Creative and Digital Agency of the Year, serta lebih dari 20 penghargaan dari kategori Brand Experience, Digital Integrated Campaign, hingga Integrated Media.

CEO Dentsu Creative Indonesia Wisnu Satya Putra mengatakan 2023 kembali menjadi momen mengesankan bagi Dentsu Indonesia khususnya Dentsu Creative.

"Hasil kerja kami dibuktikan dengan dedikasi nyata kepada mitra, khususnya klien dan sosial dalam memberikan usaha terbaik untuk selalu berinovasi untuk masa depan yang membentuk budaya dan berdampak kepada sosial," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (14/12).

Dia menjelaskan sejumlah prestasi itu juga menambah beberapa pencapaian lainnya, seperti piala emas pada Effie Awards APAC, medali pada Spikes Asia, dan menjadi finalis di One Show dan Cannes Lions 2023.

"Ke depannya, Dentsu Indonesia selalu berkomitmen untuk membantu mitra kami, baik klien maupun masyarakat secara luas dalam memberikan dampak positif bagi sekitarnya."

"Diinisiasi oleh nilai-nilai yang dimiliki, Dentsu Indonesia akan selalu maju untuk menciptakan masa depan yang berdampak untuk kebaikan dan pertumbuhan," imbuh Wisnu.

Chief Creative Officer Dentsu Creative Indonesia Andreas menambahkan kolaborasi dengan banyak pihak membuahkan hasil yang dibuktikan dengan pengakuan eksternal di berbagai ajang ternama.