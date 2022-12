Deraian Air Mata Fajar/Rian Keluar saat Rebut Most Improved Player of The Year dari BWF

jpnn.com - Badminton World Federation (BWF) mengumumkan nama-nama pebulu tangkis dan para-badminton terbaik tahun 2022. Dalam acara yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Senin (5/12/2022) malam WIB, tercatat wakil Indonesia meraih satu gelar. Dari empat wakil Merah Putih yang masuk nominasi, satu gelar sukses dibawa pulang ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Baca Juga: Hasil Undian Babak Grup BWF World Tour Finals 2022: 7 Wakil Indonesia Masuk Grup Neraka Peraih medali perak Asian Games 2018 itu dianugerahi most improved player of the year dari BWF. Gelar individu tersebut bisa dibilang menjadi ajang pembuktian Fajar/Rian seusai tahun lalu tampil kurang konsisten. Tahun ini, pasangan berakronim FajRi itu delapan kali masuk final dan merebut empat gelar juara. Baca Juga: BWF World Tour Finals 2022: Pebulu Tangkis Indonesia Coba Beradaptasi Atas prestasi tersebut, ganda putra ranking tiga dunia itu mengalahkan sejumlah nominasi, seperti tunggal putra India, Prannoy HS (India) dan ganda putri Korea, Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong. Fajar/Rian sendiri mengaku bersyukur dengan penghargaan individu yang diberikan BWF.