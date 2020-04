Deretan Film Hollywood ini Gagal Rilis Gara-gara Corona

jpnn.com - SEJUMLAH film Hollywood populer menunda rilis tayang di bioskop selama masa pandemi covid-19. Beberapa film tersebut di antaranya Doctor Strange, Spider Man: Far From Home, dan Into the Spider-Verse.

Pengumuman itu disampaikan oleh Sony Pictures dan The Walt Disney Co baru-baru ini.

Serial Marvel, Doctor Strange adalah sekuel dari film yang rilis di 2016. Film yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch itu rencananya diundur, dari jadwal semula November 2021 menjadi Maret 2022.

Sedangkan Sony menyebutkan film ketiga Spider Man yang dibawakan oleh Tom Holland, diundur dari jadwal semula Juli 2021 hingga November 2021.

Sementara Spider-Verse, diundur dari jadwal semula pada April 2022 menjadi Oktober 2022.

Mundurnya jadwal rilis itu dikarena proses produksi yang berhenti selama pandemi. Akibatnya banyak jadwal rilis film yang terdampak, hingga tahun 2022.

Sebelum pengumuman ini, sederet film Hollywood lainnya sudah lebih dulu mengumumkan untuk memundurkan jadwal penayangan mereka.

Film waralaba James Bond, sekaligus film terakhir Daniel Craig sebagai agen Bond 007, No Time To Die akan mundur dari jadwal semula, pada 8 April 2020 menjadi 12 November 2020.