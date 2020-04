Kabar Gembira, Neflix Gratiskan Tayangan Film Dokumenter di YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Guna membantu para guru dan siswa belajar dari rumah selama pandemi Covid-19, Netflix telah menyediakan beberapa judul film dokumenter secara gratis untuk ditayangkan di YouTube.

Saat ini Netflix sudah mengunggah sebanyak 10 judul film dokumenter seri termasuk 13th, Babies, Chasing Coral, Knock Down the House dan Our Planet.

Dikutip dari Engadget, Minggu (19/4, masing-masing dari film dokumenter itu sudah dilengkapi dengan sumber daya pendidikan, seperti pertanyaan diskusi, cara untuk mengambil tindakan serta lebih banyak informasi yang akan diberikan.

Netflix mengatakan, pihaknya berencana untuk menambah sesi tanya jawab dengan beberapa sang kreator untuk pertanyaan seputar dibalik pembuatan tayangan dokumenter tersebut.

Selama bertahun-tahun, Netflix telah mengizinkan guru menampilkan tayangan dokumenter di Neflix untuk ditayangkan di kelas mereka. Kini kelas mereka menjadi virtual karena pandemi Corona sehingga konten itu dibagikan secara online.

Bahkan dengan preseden tersebut, Netflix tidak sering membuat konten yang tersedia secara gratis jadi ini adalah langkah yang tak biasa. Tentunya dengan konten yang dibagikan secara gratis di YouTube semua bisa menonton tak mesti guru ataupun siswa.

Judul konten lainnya juga akan ditayangkan secara gratis di YouTube, di antaranya Abstract and Explained, Period. End of Sentence, The White Helmets and Zion.

Saat ini, film dokumenter tersedia dalam bahasa Inggris, tetapi Neflix menjanjikan akan menampilkan lebih banyak bahasa pada akhir minggu ini. (mg9/jpnn)