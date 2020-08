Deretan Film Terbaru yang Tayang di Klik Film Sepanjang Agustus  

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi Klik Film menghadirkan tujuh film beragam genre sepanjang Agustus ini. Mulai genre horor, action, drama, hingga animasi.

Film-film itu di antaranya, 32 Malasana Streer, Fast Color, The Other Side of Heaven 2, Murderous Trance, Thunderbird, The Wave, dan Shao Nian Yue Fei.

“Tujuh film berkualitas ini dihadirkan belum ditayangkan di aplikasi lain maupun di bioskop Indonesia,” kata Frederica, Direktur Klik Film, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8).

Berikut sinopsis ketujuh film tersebut.

32 Malasana Street

Sebuah keluarga pindah ke rumah baru untuk menjalani impian kota besar. Rumah tempat impiannya berubah menjadi mimpi buruk.

Fast Color

Setelah bertahun-tahun bersembunyi, seorang wanita dipaksa untuk lari ketika kemampuan manusia supernya ditemukan. Bertahun-tahun setelah meninggalkan keluarganya, satu-satunya tempat yang dia sembunyikan adalah rumah.