Dermaster Klinik Indonesia Raih Enam Award Sekaligus pada 2019

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang penutupan tahun 2019, Dermaster Klinik Indonesia telah meraih enam penghargaan sekaligus. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei Asosiasi Badan Riset terpercaya seperti SurveiOne, Success Research, dan Tran N Co.

Dermaster memenangkan penghargaan persaingan global di antaranya Editor’s Choice Award 2019 OMNI Marketing Communication of the years dari Marketeers, Perawatan Filler Berbahan Agar-Agar Pertama di Indonesia 2019 dari Info Brand, dan Top Woman Business Award 2019-2020 for Dermaster Chairwoman dari Award Center.

Penghargaan lainnya adalah Highly Recommended Skincare Product 2019-2020 dari Award Center, Rising Star Aesthentic and Anti Aging Doctor 2019 dari Cosmobeauty 2019 dan Highest Contribution to the Medical Aesthetic field in Indonesia for APTOS Thead Lifting 2019 dari PT. Lautan Luas Abadi.



“Penghargaan yang didapatkan Dermaster dikarenakan hasil kerja sama tim yang solid, dokter yang berpengalaman, produk yang aman dan teruji, pelayanan yang baik, dan tentunya support dari rekan media dan para public figure Indonesia yang telah bekerja sama dengan Dermaster,” papar Director of Brand Marketing Dermaster Indonesia, Herry Setiawan.

“Mulai dari artis, YouTuber, selebgram, atlet, penyanyi, dan kategori public figure lainya. Dari beberapa hal itu kita bisa mendapatkan penghargaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikirimkan, Selasa.

Menurutnya, penghargaan ini sangat berarti karena akan memacu Dermaster untuk terus berinovasi dan bisa membuktikan kepada masyarakat atas pencapaian dan aktivitas Dermaster selama ini, bahwa Dermaster Klinik Indonesia pantas dijuluki klinik kecantikan terbaik di Indonesia yang telah diakui oleh badan riset terpercaya.

“Penghargaan ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk memilih klinik kecantikan yang tepat seperti Dermaster Indonesia. Dermaster melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kualitas mulai dari alat teknologi, produk, treatment, pelayanan dan meningkatkan service yang lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan tujuan Dermaster menjadi klinik estetika terbaik dan terdepan di indonesia,” ungkapnya.

Dermaster mempunyai slogan Perfect Contouring to make people look Beautiful. Dermaster memiliki berbagai perawatan mulai dari Filler Algeness, Tarik Benang APTOS, Mesoline, Picoderma, Botox, Attiva , Derma GF, Platinum Whitening Infusion dan Hollywood Peel yang didukung oleh teknologi terkini yang sudah terbukti aman.

Produk dengan standar Internasional dimana telah mendapatkan penghargaan sebagai “Best Tightening Tread Award 2016 – 2019” (APTOS), “Anti Aging Trophy 2018” (ALGENESS), dan masih banyak penghargaan lainnya.