Desember, Aspeksindo Bakal Gelar Pelantikan Pengurus dan Rakernas

jpnn.com, JAKARTA - Pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) dan Rakernas akan digelar pada Desember 2021 mendatang.

Acara tersebut akan dirangkaikan dengan The International Conference on Maritime: Applied Science and Technology (ICOMAST).

“ASPEKSINDO harus go international sehingga kami berharap pelantikan nanti dapat merumuskan sebuah program yang dapat menarik investasi di daerah kepulauan dan pesisir,” ujar Direktur Eksekutif Aspeksindo Andi Fajar Asti dalam siaran persnya Minggu (10/10).

Menurut Andi, kita membutuhkan investasi untuk mendorong pembangunan di sektor maritim. Hal ini akan menjadi fokus ASPEKSINDO pada rapat kerja nasional (Rakernas) mendatang.

Andi menjelaskan satu periode kepengurusan Aspeksindo yang lalu sudah cukup untuk penguatan kelembagaan. Sekarang saatnya ASPEKSINDO melakukan akselerasi program yang lebih konkret terutama membangun ekonomi maritim.

Dia mengatakan pihaknya akan mengundnag negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) agar ada kemudahan akses investasi dan sharing pengalaman di sektor maritim.

“Dengan demikian kita bisa menjawab visi besar dalam Munas II ASPEKSINDO yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,” ujar Andi.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2021- 2025 pada Munas II di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (8/10/2021) malam.