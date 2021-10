Detik-detik Fan Barcelona Halangi Kepulangan Ronald Koeman dari Camp Nou

jpnn.com, BARCELONA - Ronald Koeman menjadi sasaran amuk suporter Barcelona usai tim asuhannya kalah 1-2 dari Real Madrid di El Clasico jilid pertama La Liga 2021/22.

Bertanding di Camp Nou, Minggu (24/10) malam WIB, Real Madrid unggul berkat gol-gol dari David Alaba pada menit ke-32' dan Lucas Vazquez (90+3').

Adapun satu gol hiburan Barcelona diciptakan oleh Sergio Aguero pada menit 90+7'.

Fan Barcelona yang tak suka dengan kejadian tersebut langsung menghadang mobil Ronald Koeman ketika pria asal Belanda itu hendak pulang.

