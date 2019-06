Detik - Detik Luis Suarez Gagal Melaksanakan Tugas dalam Drama Adu Penalti Uruguay vs Peru

jpnn.com, SALVADOR - Luis Suarez mungkin tak bisa tidur nyenyak usai laga perempat final Copa America 2019 antara Uruguay vs Peru, di Arena Fonte Nova, Salvador, Minggu (30/6) pagi WIB.

Striker Uruguay berusia 32 tahun itu menjadi satu-satunya pemain yang gagal menunaikan tugas dalam drama adu penalti. Babak adu peruntungan itu dilakoni usai dalam 2 x 45 menit kedua tim sama-sama mandul.

Suarez menjadi penendang pertama. Setelah itu, sembilan algojo lainnya (empat Uruguay, lima Peru) sukses. Arah tendangan Suarez berhasil ditebak dan diblok kiper Peru Pedro Gallese.

In case anyone is wondering what this is about... Suarez took the first penalty for Uruguay in their #CopaAmerica quarter final against Peru and missed. He’s the only one that missed, so Uruguay are OUT! pic.twitter.com/4fNhc0yJB0 — Couch Nish (@CouchNish) June 29, 2019