Dhena Devanka Menggugat Cerai Jonathan Frizzy, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Dhena Devanka akhirnya mengungkapkan alasan dirinya menggugat cerai Jonathan Frizzy ke pengadilan agama.



Alasan tersebut Dhena Devanka ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam kanal MAIA ALELDUL TV Di YouTube.



"Perubahan sikap. Iya (alasan gugat cerai Jonathan Frizzy)," ujar Dhena Devanka melalui kanal MAIA ALELDUL TV di YouTube, dikutip Jumat (17/9).



Ibu tiga anak itu pun sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Jonathan Frizzy.



Dia bahkan mencoba melakukan mediasi berkali-kali dengan sang suami.



Akan tetapi semua usaha yang dilakukannya tak juga membuahkan hasil.



"Jangan dibilang saya itu enggak berusaha, saya berusaha. Berusaha untuk ‘sudah yuk, come back to me’ segala macam," kata Dhena Devanka.



"Ada (upaya mediasi) berkali-kali begitu lho. Kami coba seperti itu, ngobrol berdua, ngobrol dengan pihak luar, dengan keluarga, dan non keluarga pun dengan psikolog sudah dicoba," imbuhnya.



Akan tetapi upayanya itu tak kunjung berhasil sehingga Dhena Devanka memutuskan untuk berpisah dengan pria yang sudah sembilan tahun berumah tangga bersamanya.



Dia pun mengakui itu bukan keputusan yang mudah apalagi mengingat mereka memiliki tiga buah hati yang masih membutuhkan sosok Ayah dan Ibunya.



"Terberat sih lebih ke anak-anak ya, terkadang, kan, orang bilang jangan egois, harus pikirin anak-anak. Cuman ya, itu dia, bagaimana saya bisa membahagiakan anak-anak kalau saya sendiri enggak bahagia," ucap Dhena Devanka.



Baru baru ini, Jonathan Frizzy digugat cerai oleh istrinya, Dhena Devanka.



Gugatan cerai itu telah terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021.



Sidang perdana perceraian itu juga telah digelar pada Kamis (16/9) di PA Jakarta Selatan.



Akan tetapi keduanya kompak tak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing.



Jonathan Frizzy menikahi Dhena Devanka dalam sebuah prosesi pemberkatan pernikahan tertutup pada 27 Mei 2012.



Dari pernikahanya itu, Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka dikaruniai tiga orang anak.(mcr7/jpnn)



