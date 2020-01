Di Abu Dhabi, Jokowi Akan Memperkenalkan Paradigma Baru Ketahanan Energi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi dijadwalkan akan menyampaikan pidato kunci di Abu Dhabi Sustainability Week, Senin (13/1/2020) besok di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).



“Di Abu Dhabi Sustainability Week, Presiden akan menyampaikan model pembangunan green but bright economic development. Presiden juga akan mengenalkan sebuah paradigma baru dari ketahanan energi menjadi energi yang berkelanjutan, from energy security to sustainable energy," tutur Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono seperti dilansir Antara, Minggu (12/1/2020).

Heru dalam rilisnya, menyampaikan, Presiden Joko Widodo pada Minggu (12/1) bertolak menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan kunjungan kenegaraan resmi.

Menurut Heru, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB dan direncanakan mendarat di Abu Dhabi International Airport.



Pada hari pertama kunjungannya ke Abu Dhabi ini, Presiden akan disambut dengan upacara penyambutan resmi di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ).



Lebih lanjut, Heru menjelaskan dalam kunjungan ke UEA, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan MBZ.



“Pertemuan bilateral ini untuk menindaklanjuti hasil kunjungan MBZ ke Bogor pada 24 Juli 2019 yang lalu," ucap Heru.

Heru mengatakan bahwa Presiden dan rombongan akan kembali ke Tanah Air pada 13 Januari 2020 siang hari dan tiba kembali di Jakarta pada tengah malam.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Abu Dhabi antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.



Selain itu, turut pula Komandan Paspamres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana.



Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Abu Dhabi untuk mempersiapkan kedatangan Presiden.(Ant/fri/jpnn)