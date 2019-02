Di Balik Keputusan Boyzone Gelar Konser Perpisahan di Jakarta, Ternyata

jpnn.com - Sebelum resmi bubar, para personel boyband era 1990-an Boyzone ingin mengukir kenangan manis. Salah satunya, tampil di depan para fans di Jakarta.

Hal itu akan dilakukan Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, dan Shane Lynch dalam konser bertajuk Boyzone: Thank You & Good Night Farewell Tour 2019.

Konser terakhir Boyzone di Indonesia itu akan berlangsung pada 24 Maret di Tennis Indoor Senayan. Agustus tahun lalu, Boyzone sukses mengadakan konser perpisahan di Bandung dan Surabaya. Jakarta belum dikunjungi karena tidak tersedianya waktu dan tempat.

Menurut David Ananda, managing director Full Color Entertainment selaku promotor, pemilihan Jakarta sebagai lokasi terakhir konser di Indonesia merupakan permintaan Keating. Dia ingin fans di Jakarta mendapat kesempatan untuk bertemu Boyzone. ''Apalagi, fans Boyzone di Jakarta banyak juga," ujar David saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu sore (2/2).

Boyzone baru merilis album terbaru dan terakhir yang berjudul Thank You and Good Night. Rencananya, mereka tampil membawakan sejumlah lagu dari album yang dirilis pada 2018 itu. Misalnya, I Can Dream. Lagu tersebut merupakan bentuk tribute para personel untuk Stephen Gately yang meninggal pada 2009 karena penyakit kelainan jantung.

David menjanjikan konser sarat dengan nuansa haru biru layaknya perpisahan yang manis. David dan timnya merancang konser berkonsep intimate. ''Kalau orangnya lebih sedikit, konsernya bisa lebih intim," jelasnya.

Para fans masih harus bersabar. Sebab, tiket baru dijual serentak pada 8 Februari. "Kalau misalnya datang, jangan lupa bawa tisu yang banyak ya," seloroh David. (len/c18/nda)

Sumber : Jawa Pos