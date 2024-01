Di Pasar Segiri, Anies Tegaskan Bansos Akan Ditambah

jpnn.com, SAMARINDA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berinteraksi dengan pedagang dan pembeli di Pasar Induk Segiri dalam agenda kampanyenya di Samarinda.

Dalam kegiatan tersebut Anies menyerap berbagai aspirasi pedagang sekaligus pembeli terkait harga-harga kebutuhan pokok saat ini.

"Jadi pagi hari ini saya ke Pasar Segiri Samarinda di pasar ini kami menemukan fenomena yang sama dengan pasar-pasar yang lainnya di seluruh Indonesia yaitu tingginya harga kebutuhan pokok khususnya beras, cabai dan bawang merah," kata Anies pada wartawan di Pasar Segiri, Samarinda, Kamis (11/1).

Maka dari itu, perlu solusi yang komprehensif untuk memperbaiki tata niaga saat ini agar harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau sebagai salah satu program utamanya.

"Jadi beras yang murah kemudian cabe dan semua komoditas utama menjadi komoditas utama. Kemudian di sini kami menemukan masyarakat yang karena harga mahal pendapatan terbatas maka mereka butuh bantuan," tukasnya.

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu pun menjelaskan bahwa bansos bukan hanya diteruskan, tetapi akan ditambah dengan Bansos Plus

"Kami tegaskan bahwa perubahan bukan menghentikan bansos yang sudah ada, justru kami menyiapkan bansos plus. Plus artinya ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan manfaatnya, kedua kita akan menjangkau rakyat yang belum mendapatkan sementara membutuhkan. Ketiga ada peningkatan pelayanannya. Sehingga kami tegaskan sekali lagi bansos tidak dihapus tapi diubah bansos plus dari yang ada saat ini," tandasnya. (jpnn)



