Diageo Indonesia Raih 2 Penghargaan Tertinggi Global CSR & ESG Summit and Awards 2022

jpnn.com, VIETNAM - Diageo Indonesia kembali menerima penghargaan tertinggi dari ajang penghargaan CSR dan ESG internasional The Global CSR & ESG Summit and Awards 2022.

Dua penghargaan itu merefleksikan pengakuan dunia atas inisiatif internal dan eksternal perusahaan dalam membangun perusahaan yang menempatkan pentingnya keberlangsungan lingkungan dan sosial.

Presiden Direktur PT Langgeng Kreasi Jayaprima (Diageo Indonesia) Alefiyah Sarma mengataan kedua penghargaan ini mewakili pengakuan dunia untuk inisiatif yang dijalankan Diageo Indonesia.

"Kami bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ambisi menjadi perusahaan dengan the best performing, the most trusted, and a respected consumer products di Indonesia," kata dia.

Adapun penghargaan yang diraih di antaranya Best Country Awards for Overall CSR Excellence untuk inisiatif-inisiatif Diageo Indonesia dalam melakukan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Penghargaan kedua adalah Best Workplace Practice dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan ruang kerja yang kompetitif bagi seluruh karyawan Diageo di Indonesia.

Diageo juga menggulirkan berbagai pelatihan termasuk on-the-job trainings untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan leadership karyawannya.

Dalam menunjang kesejahteraan karyawannya, Diageo Indonesia meluncurkan berbagai program kebijakan melebihi peraturan seperti cuti melahirkan bagi karyawan wanita dan laki-laki.