Dian Pelangi Bakal Segera Melepas Status Jandanya?

Dian Pelangi. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar terbaru datang dari Dian Pelangi. Desainer busana muslim ini dikabarkan segera menikah.

Kabar ini diketahui melalui akun gosip lambe_lamis yang mengunggah foto screenshot postingan orang terdekat Dian.

Yang menjadi perhatian, dia menuliskan keterangan mendoakan kelancaran acara yang direncanakan wanita kelahiran Palembang ini.

“Semoga lancar ya kaka sampe Hari H, lancar kerjanya, lancar urusannya, lancar jodohnya, dan lancar terus komunikasi kita. Inget mati satu tumbuh jutaan buu yang berlalu biarlah terhempas manjaa.. (edisi greget denger ceritanya “itu”) pokonya me with you @dianpelangi,” begitu caption postingan tersebut.

“Hari H? Mbak Dian rainbow mau ngapain yaaa… Apapun itu mintje doakan semoga lancar ya mbak rainbow…. Jangan lupa mintje di undang makan makannya lhoo… Mintje siap bawa rantang ke rumah mbak rainbow,” tulis lambe_lamis dalam caption.

Meski belum diketahui pasti yang dimaksud dengan “Hari H”, namun sebagaian netizen menebak-nebak jika itu berkaitan dengan rencana pernikahannya.

Sebelumnya, Dian Pelangi pernah menikah dengan Tito Haris. Sayangnya, rumah tangga mereka tidak bertahan. Pada 2016 lalu, keduanya pun bercerai.(zul/pojoksatu/jpnn)