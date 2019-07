Dibanderol Rp 429 Jutaan, MINI Cooper Electric Dipesan Belasan Ribu Konsumen

jpnn.com - Kehadiran MINI Cooper SE Electric sontak disambut antusias tinggi penggemarnya di dunia. Sudah bisa dipesan dan tercatat sekitar 15 ribu antrean konsumen. Fantastis. Harga on the road di Inggris menyentuh £ 24,400 atau setara Rp 429 juta.

MINI Cooper Electric yang diproduksi di pabrik brsejarah di Oxford, baru akan dikirim ke konsumen pada kuartal pertama tahun depan. Di sini juga tempat di mana 60 tahun lalu MINI memulai proses produksinya ke dunia.

“Kita memasuki era di mana kendaraan listrik akan menjadi pilihan biasa bagi masyarakat. MINI Electric akan menjadi pendobrak model baru kendaraan listrik,” ungkap Member of the Board of Management of BMW AG responsible for Production – and previous plant director of Oxford – Oliver Zipse.

MINI menargetkan, dua tahun ke depan kendaraan listrik mereka sudah bisa dinikmati dalam 25 model pilihan berbeda. Lebih setengahnya adalah mengadopsi sistem listrik penuh (full electric).

MINI Cooper Electric diperkuat motor listrik dengan tenaga sekitar 135 Kw atau 184 Hp dan torsi 270 Nm. Baterai lithium-ion mampu mendorong hingga 270 Km dalam keadaan terisi penuh. Akselerasi 0-100 km/jam bisa diraih dalam waktu 7,3 detik. (mg8/jpnn)