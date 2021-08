Dibantu Taylor Swift, Big Red Machine Lepas Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Grup musik, Big Red Machine akhirnya merilis album terbaru berjudul 'How Long Do You Think It’s Gonna Last?'.

Band yang terdiri dari Aaron Dessner (The National) dan Justin Vernon (Bon Iver) itu memasukkan 15 lagu dalam album kedua tersebut.

Big Red Machine turut menampilkan sejumlah musisi tamu dalam album 'How Long Do You Think It’s Gonna Last?’.

Antara lain, penyanyi Taylor Swift, Robin Pecknold, Anais Mitchell, Ben Howard, This Is The Kit, Naeem, Ilsey, Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, Shara Nova, The Westerlies, dan sebagainya.

"Bagiku band ini layaknya sebuah laboratorium, kami bereksperimentasi dan berkolaborasi bersama teman-teman untuk terus tumbuh," kata Aaron Dessner dari Big Red Machine, Senin (30/8).

Justin Vernon dari Big Red Machine ingin album tersebut inklusif dan mewakili energi ekstrakurikuler yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.

"Ada bagian-bagian di album ini, aku muncul. Aku tentunya menulis dan bernyanyi di beberapa lagu, namun ini adalah album Aaron," jelasnya.

Sejak Juni 2021, Big Red Machine telah merilis lima single dari album 'How Long Do You Think It’s Gonna Last?’.