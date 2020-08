Diduga Marah-marah, Agnez Mo Akhirnya Beri Jawaban

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo menjawab kabar soal posting-annya yang diduga marah-marah di media sosial. Dia menulis kalimat emosi yakni 'FUC*IN BOYFRIEND' lewat akun Instagram miliknya baru-baru ini.

Kalimat tersebut ternyata merupakan judul lagu terbaru dari Agnez Mo.

Cewek 34 tahun itu baru saja mengumumkannya lewat akun media sosial miliknya.

"OUT NOW ON ALL DIGITAL PLATFORM!! #AGNEZMO #FuckinBoyfriend," ungkap Agnez Mo, Sabtu (1/8).

Tidak hanya lagu, kekasih Raphael Maitimo itu juga mempersembahkan sebuah video musik.

Agnez Mo berharap lagu 'Fuckin Boyfriend' miliknya bisa menjadi trending topic oleh penggemar.

"Another song and music video for you. Make it trending now," sambung Agnez Mo. (ded/jpnn)



