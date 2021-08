Diego Costa Tak Lagi Menganggur?

jpnn.com, MINEIRO - Mantan striker Atletico Madrid Diego Costa dilaporkan siap menjajaki petualangan baru dengan berkarier di Liga Brasil.

Costa yang tiba-tiba memutus kontraknya dengan Atletico pada Desember lalu, hingga kini masih berstatus tanpa klub alias menganggur.

Klub Brasil yang bakal dituju pemain naturalisasi timnas Spanyol ini ialah Atletico Mineiro.

Baca Juga: Rodrigo De Paul Dapat Nomor Warisan Thomas Partey di Atletico Madrid

Runner up Campeonato Brasileiro (kompetisi kasta tertinggi di Barsil) musim lalu itu siap menyodorkan gaji sebesar 3 juta dolar AS (sekitar Rp 43 miliar) per musim bagi Costa.

Mineiro punya cukup dana untuk merekrut Costa usai mereka ditinggal sejumlah pemainnya seperti Bueno, Gabriel, Diego Tardelli dan Marrony.

Kepala pelatih Atletico Mineiro Cuca adalah penggemar berat mantan penggawa Chelsea itu. Ia sudah meminta pihak klub dari musim lalu untuk mendaratkan pria berusia 32 tahun tersebut.

Baca Juga: Enrique Cerezo Sebut Griezmann Masih Membuat Fan Atletico Madrid Sakit Hati

Costa dianggap sebagai striker mematikan yang bisa berkontribusi banyak bagi klub. Namanya diprediksi bakal tersedia saat Mineiro menjamu Palmeiras dalam pekan kedua Liga Brasil.

Stiker yang terkenal tempramental ini sejatinya sempat menjadi incaran Benfica, tapi kesepakatan urung terjadi sehingga ia memilih klub Brasil daripada harus menganggur lebih lama lagi.(es/mcr15/jpnn)