Dies Natalis Unika Atma Jaya, 2 Dubes Asing Bicara soal Kepemimpinan Indonesia

jpnn.com - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menggelar diskusi bersama dua duta besar dan penasihat Kementerian Luar Negeri.

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Unika Atma Jaya ke-63 yang bertujuan menyampaikan sudut pandang pemerintah Indonesia dan negara sahabat melalui diskusi.

“Diskusi ini turut merayakan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Summit 2023. Juga memberikan perspektif dan sebagai komitmen Unika Atma Jaya dalam mencerdaskan bangsa," tutur Rektor Unika Atma Jaya, Dr. Agustinus Prasetyantoko dalam sambutannya, Jumat (2/6).

Rektor dan ekonom ternama itu menambahkan Unika Atma Jaya sebagai institusi pendidikan memberikan keterlibatan dalam bentuk diskusi yang dapat memberikan penyampaian gagasan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global.

Mengangkat tema “Indonesia's Leaderships in Asean: In view towards the political year of 2024”, acara ini menghadirkan pakar dan dubes sebagai narasumber dalam sesi seminar acara puncak Dies Natalis, Jumat (2/6).

Duta Besar Polandia untuk Indonesia H.E. Beata Stoczy?ska, menyampaikan bahwa Unika Atma Jaya memiliki kedekatan dan hubungan baik. Menurut dia pendidikan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Polandia membuka kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk belajar di Polandia.

H.E. Beata Stoczy?ska juga menyoroti kiprah Indonesia selama ini. Dia melihat Indonesia memiliki kepemimpinan kuat di Asia Tenggara.

"Bagi Polandia, pasar Asia masih belum sepenuhnya dijelajahi. Aktivitas ekonomi Polandia berkembang hingga ke sini dan banyak pelaku usaha mencari pasar baru di sini,” kata H.E. Beata Stoczy?ska.