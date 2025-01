Digelar Oktober, Pameran Modifikasi IMX 2025 Bakal Hadir Lebih Meriah

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Ajang Indonesia Modification dan Lifestyle Expo (IMX) 2025 akan kembali digelar di Indonesia pada 10-12 Oktober 2025 mendatang.

Acara puncak dari pameran modifikasi itu akan digelar di Indonesia Convention & Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Mengusung tema '8VOLUTION, pameran yang digelar di oleh NMAA (National Modificator and Aftermarket Association) selama delapan tahun itu akan hadir dengan desain terbaik selama pameran modifikasi itu digelar.

Project Director IMX Andre Mulyadi mengatakan IMX adalah wujud nyata komitmen untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif modifikasi dan aftermarket di Indonesia.

“IMX 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga platform edukasi, kolaborasi, dan promosi bagi pelaku industri lokal untuk bersaing di kancah internasional. IMX 2025 didesain menjadi IMX terbaik yang pernah dibuat oleh kami," kata Andre pada saat kick off IMX 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Dia menambahkan IMX telah menjadi agenda rutin setiap tahun yang dinanti oleh pencinta otomotif di tanah air.

Sebelum puncak event IMX 2025 di ICE BSD, NMAA akan kembali melakukan kegiatan bertajuk IMX 2025 Series.

Ada dua kota besar di luar negeri yang dituju IMX pada tahun ini, yakni Osaka Auto Messe, 7-8 Februari 2025 dan Road to IMX Amerika: Car Meet Up at KJRI USA, 16 November 2025.