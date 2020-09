Dihujat Warganet, Revina VT: Kalau Dibalas Jangan Marah

jpnn.com, JAKARTA - Nama Revina VT ramai diperbincangkan setelah mengomentari kondisi tubuh orang lain yang dia temui di tempat gym. Revina pun mempersilakan siapa saja untuk membencinya pascacurhatan dirinya soal polusi mata.

“Go ahead. Hate me as much as you want to (ayo silakan, benci aku sebanyak yang kalian mau), bebas. Ketersinggungan itu kan diambil, bukan diberikan. Feel free to bodyshame me, tapi ya kalau dibalas jangan marah,” tulis Revina lewat akun Instagram miliknya.

“Gue enggak punya hak untuk maksa lu suka sama gue. Silakan atuh kalau mau benci atau jijik. Begitupula sebaliknya, if you love your body (jika kamu mencintai tubuhmu), lu juga enggak bisa maksa semua orang akan suka sama lu,” lanjutnya.

Mantan kekasih Young Lex ini menuturkan ketidaknyamanan adalah masalah pribadi masing-masing. Pilihan juga untuk mengalahkan perasaan itu atau dikalahkan.

“Gue sudah hidup cukup lama sama badan gue yang begini, banyak banget yang gue tidak suka, dan gue berusaha untuk mengubahnya. Gue tidak suka sama pantat gue yang tepos, lu mungkin juga jijik. Gue punya pilihan untuk memperbaikinya, which i did!,” jelasnya.

“Sama kayak mbaknya, dia tidak hidup untuk menyenangkan mata gue. Jadi, dia bebas mau gimanapun. As long as she is happy kan, gue enggak ada hak melarang dia ke gym, atau melarang dia menggunakan baju yang dia suka. This is simple, don’t make it complicated than it is (ini sederhana, jangan buat ribet dari hal itu),” paparnya.(chi/jpnn)