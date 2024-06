Diikuti 1.000 Pekerja, Otsuka Run 2024 Sukses Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Otsuka Group Indonesia sukses menggelar acara Otsuka Run 2024 pada Minggu (2/6) bertempat di Plaza Senayan, Jakarta.

Acara tersebut digelar untuk meluncurkan Program Kesehatan Pekerja sebagai bentuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Otsuka Run 2024 juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut ditunjuknya Otsuka menjadi agent of change Program Kesehatan Pekerja.

Inisiatif ini sejalan dengan misi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong kebiasaan untuk hidup sehat di tempat kerja.

Kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan Otsuka Group ditandai dengan penandatangan pada acara Otsuka Run 2024 yang diikuti oleh lebih dari 1.000 pekerja Otsuka Group dan ASN Runner dari Kementerian Kesehatan.

Otsuka Group di Indonesia merupakan perusahaan terkemuka asal Jepang yang terdiri dari PT Otsuka Indonesia, PT Merapi Utama Pharma, PT Lautan Otsuka Chemical, PT Widatra Bhakti, PT Amerta Indah Otsuka, dan PT Otsuka Distribution Indonesia.

Sejalan dengan filosofi perusahaan 'Otsuka people creating new products for better health world-wide', Otsuka juga menaruh perhatian besar kepada karyawannya dan mendorong untuk menjalankan pola hidup sehat, karena hanya dengan badan yang sehat bisa diharapkan menjadi pekerja yang produktif.

Sudarmadi Widodo selaku HCD & Corporate Communications Director Otsuka Group mengatakan bahwa Otsuka percaya pekerja adalah aset paling berharga yang mendorong pola hidup sehat, maka perlu berinvestasi dalam kesejahteraan dan produktivitas.