'Dikepoin' Warganet Soal Glenn Fredly, Dewi Sandra Tulis Pesan Bijak

jpnn.com, JAKARTA - Dewi Sandra menjadi salah satu artis yang paling ditunggu komentarnya oleh warganet terkait wafatnya Glenn Fredly, pada Rabu (8/4) lalu.

Tak sedikit warganet yang mempertanyakan alasan perempuan berhijab itu tidak mengulas kenangannya dengan mendiang Glenn Fredly.

Padahal, Dewi Sandra pernah membina rumah tangga dengan pelantun Januari itu selama tiga tahun.

Menanggapi hal tersebut, ia sengaja mengunggah tulisan 'Not every part of your private live needs to be public' di akun Instagram pribadinya.

Dewi Sandra juga menuliskan kata-kata bijak yang menjelaskan soal isi hati yang tak perlu diumbar ke publik.

“Menurut aku siapa yang bisa menjaga hal-hal pribadi tetap pribadi, itu bijak. Hanya saja entah apa yang terjadi sekarang ini seolah-olah kekepoan kita membuat kita haus untuk membicarakan tentang orang lain,” tulis Dewi Sandra, baru-baru ini.

Ia mengatakan bahwa sikapnya yang tetap menjaga hal pribadi merupakan pelajaran yang didapat dari sang ayah.

“Ayahku berkata: orang yang sibuk mengurusi urusan orang lain adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya karena lalai mengurus dirinya sendiri,” tegasnya.