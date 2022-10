Diler Hyundai BSD City Menyediakan Layanan Bodi dan Cat, Ada Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Diler Hyundai BSD City yang baru saja beroperasi tidak hanya memiliki fasilitas sales, service, dan spare part, tetapi juga tersedia layanan bodi dan cat.

"HMI mewujudkan konsep showroom Hyundai BSD City yang terintegrasi. Semua itu diaplikasikan berdasarkan standar global dari Hyundai Motors Indonesia," ungkap Sales & Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja dalam siaran resmi, Rabu (5/10).

Diler Hyundai BSD City memiliki area body & paint yang berada di lantai tiga dengan luas area 1,000 m2.

Fasilitasnya seperti oven spray booth dengan kapasitas 100 unit per bulan dengan rata-rata 4 panel per unit atau 400 panel per bulan.

Hyundai BSD City juga menyediakan layanan antar jemput perbaikan mobil dengan driver atau towing apabila diperlukan.

Area khusus akan menangani perbaikan pascatabrakan yang akan menggunakan sistem spot welder untuk penarikan bagian body part yang bermasalah, juga menggunakan celete dozer untuk penarikan sasis atau bagian yang rusak.

Tidak hanya perbaikan pascatabrakan, konsumen juga bisa memanfaatkan untuk mengecat ulang kendaraan menggunakan spray booth dengan pemanas.

Selanjutnya, area di lantai tiga juga bisa digunakan untuk pembongkaran dan pemasangan ulang ornamen mobil.