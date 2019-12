Dimas Akira Mengeluarkan Barang dari Saku Celananya, Sheila Marcia Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Natal tahun ini sangat berkesan bagi Sheila Marcia. Sebab aktris sekaligus model itu baru saja dilamar oleh kekasihnya, Dimas Akira, bertepatan dengan malam Natal.

Sheila Marcia membagikan momen bahagia tersebut lewat akun Instagram miliknya. Dia menganggap Natal tahun ini menjadi kenangan paling terbaik.

"Best christmas present. Thank you sayang @dmustakira," ungkap Sheila Marcia, Rabu (25/12).

Pemain film Tentang Cinta itu menyertakan video pendek saat dirinya dilamar Dimas Akira. Dalam video, Sheila Marcia terlihat memakai dress berwarna hitam.

Sementara Dimas Akira tampak berlutut di depan perempuan 30 tahun itu. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celana untuk menyatakan ajakan menikah.

Sheila Marcia terkejut melihat sang kekasih yang menyatakan keinginan tersebut. Tanpa pikir panjang, dia pun menerima lamaran tersebut.

"Oh my god. Yes, yes," ucap Sheila Marcia.

Diketahui, Sheila Marcia dan Dimas Akira sudah berpacaran sejak beberapa waktu lalu. Sang kekasih merupakan seorang penyiar, music director, sekaligus DJ. (mg3/jpnn)