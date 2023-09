Dinilai Berhasil Lakukan Transformasi Digital, Pegadaian Raih Penghargaan Prominent Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan di ajang Prominent Award 2023 pada Jumat (22/9).

Penghargaan kategori The Most Prominent State Owned Company in Micro Finance Digital Transformation ini, diterima secara langsung oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Transformation Office Pegadaian, Sahat Pangabahan Pangaribuan.

Prominent Award merupakan ajang bergengsi yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi besar untuk Indonesia, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Sahat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Metro TV dan Solutee.id atas penghargaan yang diberikan sebagai bentuk kepercayaan Pegadaian menjadi perusahaan jasa keuangan non-bank yang mampu melakukan transformasi digital dan budaya untuk mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia Emas.

"Kami terus melakukan transformasi secara masif baik dari segi produk, layanan, outlet maupun transformasi digital maupun budaya. Ini tentunya untuk mencapai cita-cita kami untuk mengEMASkan Indonesia dan juga mewujudkan financial inclusion melalui produk dan layanan Pegadaian," tutur Sahat.

Pegadaian dinilai berhasil melakukan transformasi yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja, jumlah transaksi, efisiensi, transparansi, keamananan dan tentunya semakin memudahkan konsumen.

Terbukti, laba bersih pada 2022 meningkat 36,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp3,29 Triliun.

Jumlah nasabah per Juni 2023 pun, naik 10,68 persen dari tahun sebelumnya menjadi 22,8 juta orang.